Захарян в ближайшие дни вернется к тренировкам с футбольным клубом "Реал Сосьедад"

Ранее газета Marca сообщила, что россиянин из-за болезни пропустил тренировку испанского клуба

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российский полузащитник Арсен Захарян в ближайшие дни вернется к тренировкам в общей группе испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" после болезни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды.

Ранее во вторник газета Marca сообщила, что Захарян из-за болезни пропустил тренировку испанского клуба.

"Это несерьезно, не волнуйтесь. Он будет работать с командой в ближайшие дни", - сказал собеседник агентства.

Захаряну 20 лет, он перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" 19 августа. Полузащитник провел в составе команды два матча в чемпионате Испании, не отметившись результативными действиями.

"Реал Сосьедад" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. На счету команды 6 очков по итогам четырех туров.