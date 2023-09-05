5 сентября, 15:07
Футбол в Испании

Захарян в ближайшие дни вернется к тренировкам с футбольным клубом "Реал Сосьедад"

Ранее газета Marca сообщила, что россиянин из-за болезни пропустил тренировку испанского клуба

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российский полузащитник Арсен Захарян в ближайшие дни вернется к тренировкам в общей группе испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" после болезни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды.

Ранее во вторник газета Marca сообщила, что Захарян из-за болезни пропустил тренировку испанского клуба.

"Это несерьезно, не волнуйтесь. Он будет работать с командой в ближайшие дни", - сказал собеседник агентства.

Захаряну 20 лет, он перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" 19 августа. Полузащитник провел в составе команды два матча в чемпионате Испании, не отметившись результативными действиями.

"Реал Сосьедад" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. На счету команды 6 очков по итогам четырех туров. 

Теги:
Футбол в Испании
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация