Вратарь ЦСКА Федотов вновь остался в запасе на матч КХЛ

С первых минут в матче против магнитогорского "Металлурга" сыграет Александр Шарыченков

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Вратарь Иван Федотов вошел в заявку московского ЦСКА на домашний матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против магнитогорского "Металлурга". Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

С первых минут место в воротах ЦСКА займет Александр Шарыченков. Встреча начнется в 19:30 мск.

Ранее КХЛ одобрила включение Федотова в заявку на первый матч сезона между ЦСКА и казанским "Ак Барсом". В защиту игрока выступила Генеральная прокуратура РФ, которая направила в Федерацию хоккея России, ЦСКА и КХЛ предупреждение о недопустимости нарушения прав хоккеиста на труд. Голкипер провел на площадке 59 минут 30 секунд во встрече с "Ак Барсом" (2:5), пропустил пять шайб и отразил 33 броска. Международная федерация хоккея (IIHF) оштрафовала Федерацию хоккея России на 5 тыс. швейцарских франков. На второй матч ЦСКА в сезоне против владивостокского "Адмирала" (4:1) голкипер остался в запасе. Основным голкипером был Шарыченков.

4 августа IIHF встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.