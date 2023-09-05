ЭСК РФС рассмотрит один эпизод матча между "Локомотивом" и "Балтикой"

"Балтика" на выезде уступила "Локомотиву" со счетом 2:3

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит один эпизод по итогам матча седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Локомотивом" и калининградской "Балтикой". Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

3 сентября "Балтика" на выезде уступила "Локомотиву" со счетом 2:3.

"ЭСК РФС по обращению "Балтики" рассмотрит момент на 17-й минуте с засчитанным голом в матче с "Локомотивом", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

"Балтика" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 3 очка в 7 матчах. В следующем туре калининградская команда дома сыграет с "Ростовом" 16 сентября.