5 сентября, 16:13
Футбол в России

ЭСК РФС рассмотрит один эпизод матча между "Локомотивом" и "Балтикой"

"Балтика" на выезде уступила "Локомотиву" со счетом 2:3

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит один эпизод по итогам матча седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Локомотивом" и калининградской "Балтикой". Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

3 сентября "Балтика" на выезде уступила "Локомотиву" со счетом 2:3.

"ЭСК РФС по обращению "Балтики" рассмотрит момент на 17-й минуте с засчитанным голом в матче с "Локомотивом", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

"Балтика" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 3 очка в 7 матчах. В следующем туре калининградская команда дома сыграет с "Ростовом" 16 сентября. 

Теги:
Российский футбол
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