"Не подлежит пониманию". World Aquatics выставила жесткие условия допуска россиян

Международная федерация плавания объявила о допуске россиян и белорусов на соревнования в нейтральном статусе, для этого им нужно выполнить ряд критериев

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Условия допуска российских спортсменов на соревнования Международной федерации плавания (World Aquatics) разозлили спортивную общественность страны, выдвинутые требования оказались жестче, чем рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

В понедельник вечером World Aquatics опубликовала сообщение о реинтеграции российских и белорусских спортсменов. Базовые критерии их допуска схожи с теми, что в марте предлагал МОК: без флага, гимна и других национальных символов, отсутствие контракта с силовыми ведомствами страны и открытой поддержки боевых действий на Украине.

World Aquatics также разом отсекла представителей не только своего единственного командного вида спорта - водного поло, что тоже было сделано в соответствии с рекомендацией МОК, но и командных дисциплин. Российским и белорусским синхронистам запретили выступать в дуэтах и группах, прыгунам в воду - в синхронных видах, пловцам - в эстафетах.

Но на этом World Aquatics не остановилась. Было решено, что в каждой из дисциплин сможет выступить только один спортсмен в нейтральном статусе, причем по ходу соревнований он будет лишен права делать публичные заявления - ему запретят общаться с журналистами и даже появляться на пресс-конференциях и в микст-зонах. Кроме того, спортсменов хотят заставить подписать декларацию, в которой они, по всей видимости, должны будут согласиться с предложенными условиями. Но не исключено, что там появятся и более жесткие требования.

"Когда и где мы декларации увидим, это неизвестно пока, но то, что они появятся, подтверждено, - сказал ТАСС глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. - Условия приема спортсменов еще жестче, чем были предложены МОК. Почему? Не могу этого объяснить. Все прикрываются заботой о спортсменах, но почему тогда речь идет о допуске всего одного человека на дисциплину? Объяснения этому нет, видимо, мы его узнаем позже. Пока это не подлежит пониманию и осмыслению".

Безобразие

Больше всего условия допуска ударили по синхронистам, если учитывать, что представители водного поло морально уже были готовы к тому, что их не допустят. "У наших команд по водному поло не осталось никаких шансов выступить на Олимпиаде, - сказал ТАСС глава Федерации водного поло России Евгений Шаронов. - Во-первых, командные виды спорта не допущены. Во-вторых, все отборочные этапы прошли, в том числе и на квалификационные соревнования".

Российские синхронистки более 20 лет не проигрывали в олимпийских дисциплинах - в дуэтах и группах, они были лучшими на шести Играх. Нынешние критерии оставляют призрачные шансы на то, что им удастся защитить титул лучших на планете на Олимпиаде 2024 года в Париже, тем более что МОК до сих пор не принял решения о допуске россиян даже в нейтральном статусе.

"Все очень печально, нас как будто наказали за то, что мы были первыми 20 с лишним лет, за победы на шести Олимпиадах, - отметила в разговоре с ТАСС главный тренер сборной России Татьяна Покровская. - Отыгрались. Получается, что в основном наказано синхронное плавание. Безобразие. Ужасно, что спорт сейчас - это политика".

"Синхронное плавание - это часть российской культуры, - сказала ТАСС олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. - Там и программа, и техника, и композиция, и мастерство. Это наш культурный код, который мы передавали в такой форме болельщикам. Как же они (World Aquatics - прим. ТАСС) могут такое допустить, раз это достояние России?! Наоборот - стоит задача это запретить".

Издевательство

Раскритиковали подход World Aquatics к допуску россиян и белорусов и в федерации прыжков в воду с трамплина. "Конечно, это полная дискриминация, - прокомментировала агентству решение международной федерации главный тренер сборной России Светлана Моисеева. - Мало того, что людей лишают национальных цветов, им еще запрещают общаться с журналистами. Насколько юридически это возможно, это мне не очень понятно. А то, что нам запретили выступать в командных видах спорта и ограничили состав на чемпионатах мира и Олимпийских играх, это было понятно давно в связи с политикой международной федерации. Очень обидно за спортсменов, которые столько тренируются, чтобы показать результаты в соревнованиях с сильнейшими спортсменами. Опять мы натыкаемся на дискриминацию".

Аналогичного мнения придерживается и двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин. "Занимаются ерундой, издеваются над спортсменами уже какой год, и все движется к тому, чтобы наши не участвовали в Олимпийских играх. Уже ничего нового придумать не могут и хотят аккуратно отстранить российскую команду. Спорт всегда был вне политики, он объединяет людей, которые знакомятся, начинают дружить. А здесь творится что-то ужасное", - отметил он в разговоре с ТАСС.

Абсурд

Вместе с тем даже такие драконовские условия допуска россиян и белорусов не решают вопрос их безопасности на международных соревнованиях и не регламентируют ситуацию, при которой украинский спортсмен может демонстративно отказаться соревноваться с ними. На это обратил внимание двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов.

"Для меня самое проблемное - встреча с нашими друзьями с Украины, - заявил он ТАСС. - Как это будет организовано? Иногда наш или белорусский спортсмен будет плыть по соседней дорожке с украинским. Может возникнуть конфликт. Как будет выкручиваться международная федерация из ситуации, если начнется бойкот? Если она будет готова оставить бойкот без последствий, то надо ехать, а если наших ребят с рекордом мира начнут убирать из финала, то это уже перебор".

"Большой реверанс в сторону международной федерации за то, что они ищут возможность привлечь российских пловцов, - отметил он. - По большому счету все борются не против России, а за мир. Предложение международной федерации - для нас огромный шаг вперед, но сейчас оно не решает ничего. Другое дело, что у нас появился выбор - мяч на нашей стороне. На таких условиях мы можем приехать, но вопросы безопасности и конфликтных ситуаций не решены".

Еще один прославленный пловец Дмитрий Волков считает условия допуска россиян абсурдными, однако выступает за то, чтобы у российских спортсменов была возможность выступить на международных стартах, пусть даже в нейтральном статусе.

"Условия, которые предъявляются российским спортсменам для участия, лично у меня вызывают только чувство возмущения, я разочарован действиями моих коллег из всемирной федерации и Международного олимпийского комитета, - сказал ТАСС олимпийский призер. - Это абсурд, прямое нарушение прав человека, прямое игнорирование равных прав участников соревнований и абсолютная дискриминация по национальному признаку. Нет ничего в наших спортсменах, в том числе тех, кто выступает за ЦСКА и "Динамо", что противоречило бы уставу World Aquatics и МОК. Я удивляюсь, почему до сих пор мы не завалили их судебными исками и почему этого не сделали правозащитники".

World Aquatics ожидает, что вернуться на международную арену российские и белорусские спортсмены смогут не раньше февраля следующего года - в этом месяце Катар примет чемпионат мира по водным видам спорта. Там у российских спортсменов будет возможность отобраться на Олимпиаду.