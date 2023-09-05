5 сентября, 18:49
КХЛ

"Металлург" обыграл ЦСКА и одержал первую победу в нынешнем сезоне КХЛ

Сергей Савостьянов/ ТАСС
Сергей Плотников (ЦСКА) и Данила Паливко ("Металлург")
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Голкипер Иван Федотов во второй раз подряд остался в запасе ЦСКА

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" со счетом 4:2 победил московский ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встречу на "ЦСКА-Арене" посетили 5 220 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Павел Акользин (16-я минута), Денис Зернов (21), Семен Кошелев (33) и Никита Коростелев (40). У проигравших голы забили Сергей Плотников (12) и Павел Карнаухов (32). Плотников, выступающий за армейцев с лета 2021 года, забросил 50-ю шайбу в составе команды.

Голкипер Иван Федотов во второй раз подряд остался в запасе ЦСКА, ранее он провел игру на скамейке против владивостокского "Адмирала" (4:1). КХЛ одобрила включение голкипера в заявку на первый матч сезона между ЦСКА и казанским "Ак Барсом" (2:5), несмотря на санкции со стороны Международной федерации хоккея из-за решения признать действующим контракт игрока с клубом Национальной хоккейной лиги "Филадельфия".

ЦСКА потерпел второе поражение в трех матчах на старте сезона. "Металлург" одержал первую победу в текущем регулярном чемпионате, в своем стартовом матче команда на выезде проиграла екатеринбургскому "Автомобилисту" (2:3 в овертайме).

В следующем матче "Металлург" на выезде встретится с московским "Динамо" 7 сентября. ЦСКА на следующий день сыграет в гостях против "Нефтехимика" из Нижнекамска.

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция

1

Куньлунь РС

2

2

0

0

0

0

0

7-3

4

2

СКА

2

2

0

0

0

0

0

5-1

4

3

Динамо Мн

2

1

1

0

0

0

0

12-4

4

4

Торпедо

1

1

0

0

0

0

0

5-2

2

5

Северсталь

2

1

0

0

0

0

1

10-9

2

6

Спартак

2

1

0

0

0

0

1

9-8

2

7

Динамо М

2

1

0

0

0

0

1

4-3

2

8

ЦСКА

3

1

0

0

0

0

2

8-10

2

9

Локомотив

1

0

0

0

0

0

1

2-5

0

10

Сочи

2

0

0

0

0

0

2

3-9

0

11

Витязь

2

0

0

0

0

0

2

2-11

0

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Восточная конференция

1

Ак Барс

2

2

0

0

0

0

0

10-5

4

2

Автомобилист

2

1

1

0

0

0

0

5-3

4

3

Металлург

2

1

0

0

0

1

0

6-5

3

4

Авангард

1

1

0

0

0

0

0

2-1

2

5

Амур

2

1

0

0

0

0

1

5-5

2

6

Салават Юлаев

2

1

0

0

0

0

1

4-4

2

7

Трактор

2

1

0

0

0

0

1

5-6

2

8

Сибирь

2

0

1

0

0

0

1

6-6

2

9

Нефтехимик

1

0

0

0

0

1

0

4-5

1

10

Барыс

2

0

0

0

0

1

1

6-8

1

11

Адмирал

1

0

0

0

0

0

1

1-4

0

12

Лада

2

0

0

0

0

0

2

1-5

0

  

Теги:
КХЛ
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