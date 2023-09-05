"Металлург" обыграл ЦСКА и одержал первую победу в нынешнем сезоне КХЛ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" со счетом 4:2 победил московский ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встречу на "ЦСКА-Арене" посетили 5 220 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Павел Акользин (16-я минута), Денис Зернов (21), Семен Кошелев (33) и Никита Коростелев (40). У проигравших голы забили Сергей Плотников (12) и Павел Карнаухов (32). Плотников, выступающий за армейцев с лета 2021 года, забросил 50-ю шайбу в составе команды.
Голкипер Иван Федотов во второй раз подряд остался в запасе ЦСКА, ранее он провел игру на скамейке против владивостокского "Адмирала" (4:1). КХЛ одобрила включение голкипера в заявку на первый матч сезона между ЦСКА и казанским "Ак Барсом" (2:5), несмотря на санкции со стороны Международной федерации хоккея из-за решения признать действующим контракт игрока с клубом Национальной хоккейной лиги "Филадельфия".
ЦСКА потерпел второе поражение в трех матчах на старте сезона. "Металлург" одержал первую победу в текущем регулярном чемпионате, в своем стартовом матче команда на выезде проиграла екатеринбургскому "Автомобилисту" (2:3 в овертайме).
В следующем матче "Металлург" на выезде встретится с московским "Динамо" 7 сентября. ЦСКА на следующий день сыграет в гостях против "Нефтехимика" из Нижнекамска.
1
Куньлунь РС
2
2
0
0
0
0
0
7-3
4
2
СКА
2
2
0
0
0
0
0
5-1
4
3
Динамо Мн
2
1
1
0
0
0
0
12-4
4
4
Торпедо
1
1
0
0
0
0
0
5-2
2
5
Северсталь
2
1
0
0
0
0
1
10-9
2
6
Спартак
2
1
0
0
0
0
1
9-8
2
7
Динамо М
2
1
0
0
0
0
1
4-3
2
8
ЦСКА
3
1
0
0
0
0
2
8-10
2
9
Локомотив
1
0
0
0
0
0
1
2-5
0
10
Сочи
2
0
0
0
0
0
2
3-9
0
11
Витязь
2
0
0
0
0
0
2
2-11
0
1
Ак Барс
2
2
0
0
0
0
0
10-5
4
2
Автомобилист
2
1
1
0
0
0
0
5-3
4
3
Металлург
2
1
0
0
0
1
0
6-5
3
4
Авангард
1
1
0
0
0
0
0
2-1
2
5
Амур
2
1
0
0
0
0
1
5-5
2
6
Салават Юлаев
2
1
0
0
0
0
1
4-4
2
7
Трактор
2
1
0
0
0
0
1
5-6
2
8
Сибирь
2
0
1
0
0
0
1
6-6
2
9
Нефтехимик
1
0
0
0
0
1
0
4-5
1
10
Барыс
2
0
0
0
0
1
1
6-8
1
11
Адмирал
1
0
0
0
0
0
1
1-4
0
12
Лада
2
0
0
0
0
0
2
1-5
0