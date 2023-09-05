"Металлург" обыграл ЦСКА и одержал первую победу в нынешнем сезоне КХЛ

Голкипер Иван Федотов во второй раз подряд остался в запасе ЦСКА

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" со счетом 4:2 победил московский ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встречу на "ЦСКА-Арене" посетили 5 220 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Павел Акользин (16-я минута), Денис Зернов (21), Семен Кошелев (33) и Никита Коростелев (40). У проигравших голы забили Сергей Плотников (12) и Павел Карнаухов (32). Плотников, выступающий за армейцев с лета 2021 года, забросил 50-ю шайбу в составе команды.

Голкипер Иван Федотов во второй раз подряд остался в запасе ЦСКА, ранее он провел игру на скамейке против владивостокского "Адмирала" (4:1). КХЛ одобрила включение голкипера в заявку на первый матч сезона между ЦСКА и казанским "Ак Барсом" (2:5), несмотря на санкции со стороны Международной федерации хоккея из-за решения признать действующим контракт игрока с клубом Национальной хоккейной лиги "Филадельфия".

ЦСКА потерпел второе поражение в трех матчах на старте сезона. "Металлург" одержал первую победу в текущем регулярном чемпионате, в своем стартовом матче команда на выезде проиграла екатеринбургскому "Автомобилисту" (2:3 в овертайме).

В следующем матче "Металлург" на выезде встретится с московским "Динамо" 7 сентября. ЦСКА на следующий день сыграет в гостях против "Нефтехимика" из Нижнекамска.

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Куньлунь РС 2 2 0 0 0 0 0 7-3 4 2 СКА 2 2 0 0 0 0 0 5-1 4 3 Динамо Мн 2 1 1 0 0 0 0 12-4 4 4 Торпедо 1 1 0 0 0 0 0 5-2 2 5 Северсталь 2 1 0 0 0 0 1 10-9 2 6 Спартак 2 1 0 0 0 0 1 9-8 2 7 Динамо М 2 1 0 0 0 0 1 4-3 2 8 ЦСКА 3 1 0 0 0 0 2 8-10 2 9 Локомотив 1 0 0 0 0 0 1 2-5 0 10 Сочи 2 0 0 0 0 0 2 3-9 0 11 Витязь 2 0 0 0 0 0 2 2-11 0