В Италии болельщики футбольного клуба "Фоджа" после поражения подожгли стадион соперника

Арена команды "Таранто" признана полностью непригодной для использования

ТАСС, 5 сентября. Болельщики футбольного клуба "Фоджа" подожгли стадион, на котором выступает команда "Таранто". Об этом сообщил телеканал Sky Sports.

Отмечается, что после финального свистка в матче первого тура третьего по силе дивизиона чемпионата Италии, в котором "Фоджа" 3 сентября со счетом 0:2 на чужом поле уступила "Таранто", на секторе для болельщиков гостевой команды вспыхнул пожар. Одной из причин возгорания, как сообщает телеканал, называется запуск дымовой шашки, из-за которой воспламенился пластиковый материал. На секторе находилось 250 болельщиков, которые не пострадали в результате происшествия. В пресс-службе "Фоджи" отметили, что клуб готов к сотрудничеству с компетентными органами, а начатое расследование позволит установить личность виновных.

По информации источника, стадион "Таранто" объявлен полностью непригодным для использования. На данный момент у команды нет места, где она могла бы тренироваться. Следующий домашний матч в нынешнем сезоне "Таранто" должен провести 18 сентября против "Мессины".