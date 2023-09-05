Федоров рассказал о состоянии хоккеиста ЦСКА Слепышева

По словам главного тренера армейцев, на данный момент нападающий проводит тренировки без контакта

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Трехкратный обладатель Кубка Гагарина, серебряный призер Олимпийских игр Антон Слепышев в ближайшие дни может вернуться в строй. Об этом журналистам рассказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

ЦСКА без Слепышева провел все три матча Фонбет - Континентальной хоккейной лиги.

"На данный момент Антон готовится без контакта. Мы ждем медицинского заключения ближайшие день-два по его травме, которая зажила, и от этого будем двигаться, - сказал Федоров. - Думаю это вопрос нескольких дней. Как только мы получим от наших докторов зеленый свет, мы увидим его на тренировках в основном составе и на играх".

В трех матчах хоккеисты ЦСКА потерпели два поражения - от "Ак Барса" (2:5) и "Металлурга" (2:4).

"Я уверен в наших ребятах, нашем характере. Мы не в идеальной форме, и, наверное, можно опять сказать, что надо немного обнулиться, очиститься, в физическом, психологическом плане - как угодно. Вокруг нас есть друзья, семьи. Последние два сезона были очень напряженными и интересными и закончились правильными результатами. Все мы люди", - подчеркнул он.

В следующем матче 8 сентября ЦСКА на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком".