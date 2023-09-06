Комиссия CAS отклонила запрос сборной США о присутствии на слушаниях по делу Валиевой

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы заняли первое место в командных соревнованиях, американцы - второе

ТАСС, 6 сентября. Специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) ответила отказом на просьбу сборной США по фигурному катанию разрешить ее представителю присутствовать на закрытых слушаниях по делу россиянки Камилы Валиевой. Письмо организации в социальной сети X (ранее - Twitter) приводит журналистка USA Today Кристин Бреннан.

"От имени коллегии арбитров CAS сообщаем, что ваш запрос был рассмотрен. В запросе отказано на том основании, что слушания, в соответствии с кодексом CAS, проводятся за закрытыми дверями, при этом ни одна из сторон ранее не просила о проведении публичных слушаний", - говорится в письме.

Ранее Бреннан сообщала, что сборная США по фигурному катанию направила письмо генеральному директору CAS Матье Рибу с просьбой разрешить ее представителю присутствие на закрытых слушаниях по делу Валиевой. Американцы в командных соревнованиях фигуристов на Олимпийских играх в Пекине заняли второе место. Золотые медали завоевали россияне, бронзовыми призерами стали японцы. 31 августа CAS не принял решения по допуску представителей сборных США, Канады и Японии и делегировал его принятие специальной комиссии.

Слушания по делу Валиевой пройдут 26-29 сентября. 17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.