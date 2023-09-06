Джокович сыграет с Шелтоном в полуфинале US Open

Турнир проходит в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Американский теннисист Бен Шелтон обыграл соотечественника Фрэнсиса Тиафо в четвертьфинальном матче US Open. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 7:6 (9:7), 6:2 в пользу Шелтона, которому на турнире не был присвоен номер посева. Тиафо имел 10-й номер посева. В полуфинале Шелтону предстоит сыграть с 23-кратным победителем турниров Большого шлема сербом Новаком Джоковичем (2-й номер посева), ранее со счетом 6:1, 6:4, 6:4 обыгравшим американца Тейлора Фритца (9). Шелтон впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Большого шлема, ранее лучшим результатом американца на соревнованиях этой категории был выход в четвертьфинал.

В следующий игровой день, который начнется в среду, определятся участники второго полуфинала в мужском одиночном разряде. В первом четвертьфинале встретятся россияне Даниил Медведев (3) и Андрей Рублев (8), в ночь на среду сыграют действующий победитель турнира испанец Карлос Алькарас (1) и представитель Германии Александр Зверев (12). Медведев и Рублев - последние представители России на турнире в одиночных взрослых разрядах.

Шелтону 20 лет. Американец занимает 47-е место в мировом рейтинге. На его счету нет титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Тиафо 25 лет, он располагается на 10-й строчке рейтинга ATP, на его счету три титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема его лучшим результатом является выход в полуфинал Открытого чемпионата США 2022 года.

US Open проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд составляет $65 млн. Среди россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Медведев (2021).

Другие матчи

В женском одиночном разряде также определился состав первого полуфинала. В нем американка Коко Гауфф (6) сыграет с представительницей Чехии Каролиной Муховой (10). В четвертьфинале Гауфф со счетом 6:0, 6:2 разгромила представительницу Латвии Елену Остапенко (20), Мухова в ночь на среду переиграла румынку Сорану Кырстю (30) - 6:0, 6:3.

В среду вечером состоится третий четвертьфинальный матч, в котором действующая чемпионка Уимблдона Маркета Вондроушова (9) из Чехии сыграет с американкой Мэдисон Киз (17). Позднее китаянка Чжэн Циньвэнь (23) сыграет с белоруской Ариной Соболенко (2), которая по завершении турнира станет первой ракеткой мира.

В четвертьфинале женского парного разряда в среду россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд сыграют против белоруски Виктории Азаренко и представительницы Бразилии Беатрис Хаддад-Майи. Звонарева ранее дважды становилась чемпионкой US Open в парном разряде - с француженкой Натали Деши (2006) и с Зигемунд (2020).