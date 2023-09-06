WADA пригрозило Франции отстранением спортсменов от международных соревнований

Агентство считает, что французские антидопинговые органы действуют недостаточно жестко

ТАСС, 6 сентября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомило французские антидопинговые органы о возможном начале разбирательства, по итогам которого спортсменам из этой страны могут запретить участвовать в международных соревнованиях. Об этом сообщает AFP.

Согласно данным источника, WADA обвиняет французские антидопинговые органы в недостаточной жесткости.

"Если тенденция выносить решения, явно несовместимые с кодексом и судебной практикой Спортивного арбитражного суда (CAS), сохранится, у юридического отдела WADA не будет другого выбора, кроме как передать этот вопрос на проверку своей внутренней рабочей группы по соблюдению требований и после его рассмотрения принять соответствующие меры", - говорится в письме WADA, которое цитирует AFP.

С 2018 года французские антидопинговые органы разделены. За обеспечение контроля и проведение расследований, а также предотвращение употребления допинга отвечает Французское антидопинговое агентство (AFLD). Оно также может рекомендовать применение к спортсменам конкретных санкций, однако за вынесение решений отвечает независимый от AFLD орган - Комиссия по санкциям, которая состоит из 12 человек. В AFLD заявили, что письмо WADA "никоим образом не представляет собой акт давления, а является напоминанием о правилах, которые применяются ко всем антидопинговым организациям во всем мире". В Комиссии по санкциям письмо WADA назвали "настоящим шантажом".

"Мировое агентство угрожает инициировать процедуру, которая может привести к запрету французским спортсменам участвовать в некоторых международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, и к запрету Франции проводить такие соревнования", - приводит AFP заявление Комиссии по санкциям.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.