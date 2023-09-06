Тарпищев считает, что удача будет одним из ключевых факторов в матче Рублева и Медведева

Россияне сыграют друг с другом в четвертьфинале US Open в среду

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев хорошо друг друга знают, поэтому определяющими факторами в их четвертьфинальном матче на US Open станут удача и физические кондиции. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В четвертом круге турнира Медведев обыграл австралийца Алекса де Минаура (2:6, 6:4, 6:1, 6:2), Рублев - британца Джека Дрейпера (6:3, 3:6, 6:3, 6:4). В четвертьфинале россияне сыграют между собой, матч запланирован на вечер среды.

"Мне понравился Рублев в последнем матче. У него был непростой соперник, удача, конечно, тоже была на стороне Андрея, но по качеству игры он выглядел очень прилично, - сказал Тарпищев. - По классу игры Медведев повыше, но скорости, которые демонстрировал Рублев в последнем матче, уравнивают шансы. Ребята хорошо друг друга знают, и определяющими факторами в матче станут физические кондиции и удача".

US Open проходит на покрытии "хард" и завершится 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Из россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Медведев (2021).