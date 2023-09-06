Хохлачев по условиям обмена не сыграет против "Спартака" в матче КХЛ в Москве

В текущем сезоне нападающий провел за хабаровский клуб два матча

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий хабаровского "Амура" Александр Хохлачев, ранее выступавший за московский "Спартак", не примет участия в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против бывшего клуба по условиям соглашения. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Амур" сыграет со "Спартаком" в Москве 6 сентября. 28 августа красно-белые объявили об обмене Хохлачева на денежную компенсацию и 17-летнего форварда "Амура" и молодежной сборной Белоруссии Артема Гуменюка.

"Спартак" при обмене Хохлачева поставил такое условие, при котором он не сыграет в Москве. В матче этих же команд в Хабаровске он принять участие сможет", - рассказал собеседник агентства.

В текущем сезоне Хохлачев провел за "Амур" два матча, в которых забросил две шайбы и отдал результативную передачу.