КДК РФС отправил мотивировочную часть решения по Дзюбе в "Локомотив"

16 августа орган дисквалифицировал нападающего на два матча условно

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отправил в московский "Локомотив" мотивировочную часть решения по инциденту, произошедшему между нападающий команды Артемом Дзюбой и журналистом. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Мы отправили вчера мотивировочную часть "Локомотиву". Теперь "Локомотив" может обратиться с апелляционной жалобой, обжаловаться может только штраф", - сказал Григорьянц.

16 августа КДК РФС дисквалифицировал Дзюбу на два матча условно, а также назначил штраф в размере 50 тыс. рублей. 21 августа "Локомотив" запросил мотивировочную часть решения.

12 августа "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" со счетом 1:1 в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги. Дзюба пропустил игру из-за повреждения. После матча журналист "РБ Спорт" Виталий Бородин спросил у нападающего, не обидно ли ему было слышать от тренера Игоря Шалимова, что он не забьет больше двух мячей с игры в осенней части чемпионата России. Нападающий грубо отреагировал на вопрос представителя СМИ.