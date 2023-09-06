Тарасова прокомментировала решение о недопуске сборной США до слушаний по делу Валиевой

CAS должен стоять на стороне справедливого решения, подчеркнула заслуженный тренер СССР

ТАСС, 6 сентября. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова была уверена, что представителей сборной США по фигурному катанию не допустят до закрытых слушаний по делу россиянки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом Тарасова рассказала "Спорт-Экспрессу".

"Я была уверена в том, что CAS отклонит их запрос. При чем здесь американцы? CAS должен стоять на стороне справедливого решения. Он не занял сторону Камилы, он продолжает стоять на своей стороне", - сказала Тарасова.

Ранее специальная комиссия CAS ответила отказом на запрос сборной США разрешить ее представителю присутствовать на закрытых слушаниях по делу Валиевой. Соответствующее письмо CAS было опубликовано журналисткой USA Today Кристин Бреннан.

Слушания по делу Валиевой пройдут 26-29 сентября. 17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Вторыми в командных соревнованиях стали американцы.