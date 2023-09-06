Дасаев считает, что российским вратарям стоит тренироваться по советской системе

Вице-чемпион Европы отметил, что по такой системе работают тренеры Виталий Кафанов и Заур Хапов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Молодым российским вратарям нужно продолжать тренироваться по советской системе, потому что она является лучшей в мире. Такое мнение ТАСС высказал вице-чемпион Европы 1988 года Ринат Дасаев, игравший на позиции вратаря.

Дасаев назвал лучшей систему подготовки вратарей, по которой работают Виталий Кафанов и Заур Хапов в клубах Мир - Российской премьер-лиги.

"Они работают по нашей, советской системе, наша вратарская школа была лучшая в мире. Поэтому молодые пусть работают, не говорят ничего, а тренируются по этой системе. Мне бы хотелось им это пожелать. Это школа, которая была лучшей в мире, я благодарен ей. И Кафанову, и Хапову, который работает в "Локомотиве", и в ЦСКА по ней работает [Дмитрий] Крамаренко. Они работают очень хорошо по нашей системе", - сказал Дасаев.

Дасаеву 66 лет. Он завершил игровую карьеру в 1991 г. В общей сложности Дасаев принял участие в более чем 540 матчах, в 232 из них не пропустил ни одного мяча, 24 года этот показатель оставался рекордом отечественного футбола. Вратарь выступал за астраханский "Волгарь", московский "Спартак", испанскую "Севилью". По завершении карьеры игрока он работал тренером в "Севилье", "Спартаке" и столичном "Торпедо", а также в сборных Москвы и России.