Состязания по волейболу и плаванию стали самыми популярными у зрителей на фестивале спорта

Соревнования по волейболу посетили около 12 тыс. человек, по плаванию - 9 тыс.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Наибольшее количество зрителей - 12 тыс. человек - в рамках Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге посетило соревнования по волейболу, вторым по популярности видом спорта среди болельщиков стало плавание - 9 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС заявил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

"В зависимости от интереса болельщиков мы видели наполняемость спортивных объектов, - сказал Рапопорт. - Самый смотрибельный у нас оказался волейбол, около 12 тыс. посещений. Второе место - плавание, 9 тыс. посещений. [Далее] мини-футбол, настольный теннис, самбо и так далее".

Международный фестиваль университетского спорта прошел в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. На фестивале было разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта. Студенты российских вузов завоевали 481 награду.

Изначально в период с 7 по 19 августа 2023 года в Екатеринбурге должна была пройти летняя Универсиада, однако 29 апреля 2022 года Международная федерация университетского спорта приняла решение о ее переносе в связи с событиями на Украине.