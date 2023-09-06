Уральский театр поставит спектакль о гимнастках Назмудтиновых

Спектакль создается на федеральные средства благодаря гранту, отметил руководитель театра Филипп Разенков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии поставит мюзикл "Полет" о художественной гимнастике и о выступавших в этом виде спорта сестрах Назмудтиновых, премьера запланирована на декабрь. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС сообщил художественный руководитель театра Филипп Разенков.

"В конце этого года нас ждет очень интересная, я бы даже сказал уникальная, премьера - спектакль "Полет" на музыку нашего уральского композитора Евгения Кармазина. Спектакль, посвященный сестрам Назмудтиновым, нашим легендарным гимнасткам. Уникальность этого проекта в том, что это вообще первый в мире спектакль о художественной гимнастике, еще и мюзикл", - сказал Разенков.

Предполагаемая дата премьеры - 14-15 декабря. Разенков уточнил, что спектакль создается на федеральные средства благодаря гранту.

Сестры Назмутдиновы - уроженки Свердловска (ныне Екатеринбург). Старшей из четырех сестер, Лилии, первой в Советском Союзе присвоили звание мастера спорта по художественной гимнастике. Она первой демонстрировала новый вид спорта в Европе на гимнастическом конгрессе в Штутгарте, всемирной выставке в Брюсселе (1958), стала победительницей первых международных соревнований в Софии (1960). В 1965 году на чемпионате мира в Праге спортсменка выиграла бронзу в упражнениях с предметами. Лилия Назмутдинова является четырехкратной чемпионкой СССР. Вторая сестра, Розалия, стала двукратной чемпионкой СССР. Третья сестра, Альфия, стала чемпионкой мира 1971 года в упражнениях с лентой, также на ее счету серебро и две бронзы мирового первенства. Самая младшая сестра, Ильмира, является мастером спорта СССР и чемпионкой соревнований "Трудовые резервы".