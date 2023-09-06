Чесноков считает теннисиста Медведева фаворитом в матче с Рублевым

Даниил Медведев успевает доставать практически любые мячи, подчеркнул Андрей Чесноков

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российского теннисиста Даниила Медведева обыграть крайне тяжело, поэтому он будет фаворитом четвертьфинального матча US Open против соотечественника Андрея Рублева. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Мне хотелось бы, чтобы они встретились позже. Сейчас, по тому, как двигается Медведев, его обыграть крайне тяжело. Он очень хорошо двигается и здорово читает игру, успевает доставать практически любые мячи. У него есть все возможности, чтобы быть фаворитом в этой игре", - сказал Чесноков.

Матч между Медведевым и Рублевым запланирован на вечер среды.

US Open проходит на покрытии "хард" и завершится 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Из россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Медведев (2021).