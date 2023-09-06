Ольховский считает, что Медведев и Рублев покажут теннис высокого уровня в матче US Open

Оба теннисиста заслуженно вышли в четвертьфинал, отметил Андрей Ольховский

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев покажут интересную и качественную игру в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open). Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Матч между Медведевым и Рублевым запланирован на вечер среды.

"Конечно, встреча Дани с Андреем ожидалась после жеребьевки. Они хорошо играли и заслуженно вышли в четвертьфинал. Я жду очень качественной, интересной игры от их матча, думаю, они покажут теннис высокого уровня. Для меня нет фаворита, я считаю, что оба достойны выйти в полуфинал", - сказал Ольховский.

Открытый чемпионат США проходит на покрытии "хард" и завершится 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Из россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Медведев (2021).