Тарпищев считает эксцентричное поведение Медведева на корте частью образа

Президент Федерации тенниса России подчеркнул, что у спортсмена все хорошо с нервной системой

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Эксцентричное поведение и постоянные перепалки с болельщиками и судьями во время матчей являются частью образа российского теннисиста Даниила Медведева. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Медведев во время матча второго круга Открытого чемпионата США против австралийца Кристофера О'Коннелла (6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2) вступил в словесную переплату с одной из болельщиц из-за постоянных громких выкриков во время его подачи.

"Это у Медведева образ такой. За этим ничего не стоит, - сказал Тарпищев. - Это заставляет его мобилизоваться во время матчей. Так и Джон Макинрой (семикратный победитель турниров Большого шлема - прим. ТАСС) так же делал - постоянно со всеми разговаривал. У Дани не расшатанная нервная система - это такой образ".

На среду запланирован четвертьфинальный матч между Медведевым и его соотечественником Андреем Рублевым.