Анцелиович не верит, что претензии WADA могут повлиять на проведение Олимпиады в Париже

В ходе получения информации WADA могло отреагировать и сказать, что решения не соответствуют санкциям, предусмотренным антидопинговым кодексом, отметила юрист

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Претензии Всемирного антидопингового агентства (WADA) к французским антидопинговым органам не отразятся на проведении Олимпийских игр в Париже. Такое мнение ТАСС высказала руководитель спортивной практики "Клевер консалт" юрист Анна Анцелиович.

Ранее агентство AFP сообщило, что WADA уведомило французские антидопинговые органы о возможном начале разбирательства, по итогам которого спортсменам из этой страны могут запретить участвовать в международных соревнованиях. Согласно данным источника, WADA обвиняет французские антидопинговые органы в недостаточной жесткости.

"Идет речь о том, что в ходе получения информации WADA могло отреагировать и сказать, что решения не соответствуют санкциям, предусмотренным антидопинговым кодексом, - сказала Анцелиович. - Это свидетельствует о плохой работе органа, который выносит решение о санкциях. Это является одним из видов замечаний и инициирует процедуру расследования. Если корректирующие меры со стороны WADA реализованы антидопинговым агентством, то расследование закрывается, если нет - то на агентство накладываются санкции".

"Далее процедура может быть продолжена в Спортивном арбитражном суде, который может принимать решение об отстранении от Олимпийских игр, запрете проведения спортивных соревнований в стране и ограничениях в выступлении спортсменов. Честно говоря, думаю, что на этапе корректирующих действий все завершится", - добавила юрист.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.