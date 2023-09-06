Левитин отметил работу РУСАДА по вопросу восстановления статуса соответствия кодексу WADA

Помощник президента РФ отметил, что к РУСАДА нет вопросов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Работа Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по восстановлению статуса соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) не вызывает вопросов. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Игорь Левитин.

"Есть еще вопросы к WADA. Как вы знаете, РУСАДА пока еще полностью не восстановлено, и одной из причин является то, что мы до сих пор не изменили законодательство в этой сфере. Нужно понять, можем мы это сделать или не можем. Нам надо дать ответы, они ждут. РУСАДА отработало нормально, к ним вопросов нет", - сказал Левитин.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года частично поддержал иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных Laboratory Information Management System (LIMS) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

Согласно решению CAS российские спортсмены до 16 декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Срок санкций уже истек, однако для восстановления РУСАДА еще не выполнило всех требований. В частности, WADA требует, чтобы Всемирный антидопинговый кодекс был интегрирован в российское законодательство.