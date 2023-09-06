6 сентября, 12:33
Летние олимпийские виды спорта

Левитин призвал усилить работу по проведению международных соревнований в России

Помощник президента отметил, что самой острой проблемой в нынешних условиях является развитие международного спортивного сотрудничества

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Работу по организации и проведению международных спортивных соревнований в России необходимо усилить. Такое мнение на заседании коллегии Минспорта РФ высказал помощник президента России Игорь Левитин.

"Развитие международного спортивного сотрудничества в нынешних условиях - самая острая проблема, которую мы видим, - сказал Левитин. - Хотелось бы, чтобы мы сегодня подумали о том, какие можем сделать мероприятия международного уровня, чтобы ответить на вызовы, которые сегодня есть".

С 19 по 31 августа в Екатеринбурге прошел Международный фестиваль университетского спорта. 

Теги:
Левитин, Игорь ЕвгеньевичЛетние олимпийские виды спорта
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