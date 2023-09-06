6 сентября, 12:34
Летние олимпийские виды спорта

Левитин призвал к поиску альтернатив для проведения сборов российских спортсменов

Сегодня нет возможностей для проведения тренировочных сборов в прежнем объеме, подчеркнул помощник президента

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российские спортсмены нуждаются в подборе альтернативных мест для проведения сборов из-за сокращения финансирования. Об этом заявил помощник президента РФ Игорь Левитин, выступая на заседании коллегии Минспорта.

"Сегодня нет возможностей для проведения сборов в том объеме, который был, - сказал Левитин. - Уменьшилось финансирование Минспорта и Олимпийского комитета России. Мы видим, что спортсмены 16 из 64 видов спорта из олимпийской программы не обеспечены полностью спортивной инфраструктурой. Нам нужно подумать, как заменить [локации для сборов] в России или дружественных странах, которые могут выделить достойное место для подготовки наших сборных". 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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