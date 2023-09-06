В "Ладе" ждут ответа от Мыскиной на предложение стать президентом хоккейного клуба

Генеральный директор клуба считает, что теннисистка ответит на предложение согласием

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратная победительница Кубка Федерации и Открытого чемпионата Франции по теннису 2004 года Анастасия Мыскина в настоящий момент рассматривает предложение стать президентом клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Лада". Об этом ТАСС сообщил гендиректор тольяттинского клуба Александр Чеботарев.

"Мы ждем ответа в ближайшее время, и я думаю, что она ответит на него согласием. В случае если это все претворится в жизнь, будут вноситься определенные изменения в устав и полномочия, - сказал Чеботарев. - Помимо координационных действий внутри клуба между подразделениями и учредителями, которыми являются у нас [региональные] министерства спорта и имущественных отношений, будут еще стратегические вопросы, касающиеся внешних связей клуба с административными органами и потенциальными спонсорами. Поскольку авторитет как спортсменки у Анастасии Андреевны достаточно высок - это человек публичный и известный в медийных и коммерческих кругах - скорее всего, как я понимаю, ей может быть предложено заниматься в том числе и поиском стратегических партнеров для клуба".

Гендиректор подчеркнул, с чем связана пауза в переговорах с Мыскиной. "Вопрос еще в стадии обсуждения, потому что у нее есть определенная нагрузка. Она эту должность рассматривает не как номинальную, а как направление, где нужно реально работать. То есть она должна взвесить все за и против, чтобы реально оценить свои возможности и силы", - отметил он.

На протяжении четырех лет Мыскина является членом наблюдательного совета "Лады".