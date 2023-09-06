6 сентября, 12:40
Летние олимпийские виды спорта

Матыцин надеется, что Игры БРИКС станут традиционными

Министр спорта подчеркнул, что проведение соревнований планируется в открытом формате

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Первые Игры БРИКС, которые пройдут в открытом формате, должны заложить основу для традиционного формата проведения этих соревнований. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, выступая на заседании коллегии Минспорта.

"Проведение Игр БРИКС планируется в открытом формате, - сказал Матыцин. - Мы активно прорабатываем формат по видам спорта и приглашению стран. Я надеюсь, учитывая опыт Казани и нашей страны в целом, эти игры тоже должны стать традиционными".

В середине мая президент РФ дал поручение кабмину представить предложения по организации и проведению в 2024 году спортивных Игр БРИКС на территории страны. Соревнования должны пройти в Казани с 12 по 23 июня. Матыцин подчеркивал, что Игры БРИКС не будут альтернативными соревнованиями и не нарушат международный спортивный календарь. 

Теги:
Летние олимпийские виды спортаМатыцин, Олег Васильевич
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