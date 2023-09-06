Матыцин предложил создать совет при Минспорте по международному сотрудничеству

В состав органа предлагается пригласить представителей олимпийского и паралимпийского спорта, спортивных федераций и МИДа

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин предложил создать совет при ведомстве по вопросам международного сотрудничества. С подобной инициативой он выступил на заседании коллегии Минспорта.

"Предложение - создать совет при министерстве спорта по международному сотрудничеству, куда хотим пригласить представителей олимпийского и паралимпийского спорта, спортивных федераций, министерства иностранных дел, - сказал Матыцин. - Чтобы совет встречался и проводил заседания".

Международное сотрудничество является одним из приоритетных направлений Стратегии развития физической культуры и спорта в России до 2030 года, утвержденной кабмином РФ 24 ноября 2020 года. Всего в стратегии 11 приоритетных направлений, охватывающих как любительский, так и профессиональный спорт. Стратегия ориентирована на достижение национальной цели по сохранению здоровья и благополучия людей и учитывает предложения Совета по спорту при президенте РФ.