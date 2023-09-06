Матыцин назвал Китай стратегическим партнером России в области спорта

Необходимо учиться и перенимать технологии у китайских коллег, подчеркнул министр спорта

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Россия рассматривает Китай в качестве стратегического партнера в области спорта и настроена на долгосрочное сотрудничество. Об этом на заседании коллегии Минспорта заявил глава ведомства Олег Матыцин.

"Мы рассматриваем Китай как стратегического партнера в области спорта и международной политики. Это должна быть долгосрочная программа. Мы должны у них учиться, перенимать технологии, в частности изучать преподавание некоторых дисциплин в вузах", - сказал Матыцин.

Министр спорта РФ рассказал о нюансах подготовки следующих Игр стран СНГ, они пройдут в Азербайджане в 2025 году. "Работаем с коллегами над новым регламентом и проведением этих соревнований в открытом формате", - подчеркнул Матыцин.

"Нам нужно с одной стороны расширять международное сотрудничество, с другой - определить приоритеты. Первое - по странам. Мы не должны доказывать, что что-то новое изобретаем. Перейти с формата, когда нас приглашают, к формату, когда приглашаем мы. Некоторые наши форматы показали свою эффективность, в том числе Игры стран СНГ", - добавил он.