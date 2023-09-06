Мамедов заявил, что российские фехтовальщики потеряли шансы отобраться на Олимпиаду

В марте конгресс Международной федерации фехтования разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российские фехтовальщики больше не смогут отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом на заседании коллегии Минспорта заявил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

"У нас нет единой позиции по этому вопросу, и если говорить о нашей федерации, то реалии таковы, что мы на Олимпиаду не можем отобраться никак. Во первых, прошло полгода отбора. Во-вторых, ведущие спортсмены не допущены", - сказал Мамедов.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Международная федерация фехтования последовала рекомендациям, поэтому нейтральный статус не получили российские фехтовальщики, представляющие ЦСКА и "Динамо". На чемпионате Европы, который прошел в июне, выступили пять россиян.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.