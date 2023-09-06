В Кемерове завершился межрегиональный этап соревнований по фиджитал-спорту

Победители были определены в пяти дисциплинах

КЕМЕРОВО, 6 сентября. /ТАСС/. Межрегиональный этап чемпионата по фиджитал-спорту в Кемерове завершился, победителей определили в пяти дисциплинах - Just Dance, хоккейное, футбольное, баскетбольное двоеборье, а также CS:GO + лазертаг.

"По итогам межрегионального этапа хочется отметить, что подобный формат соревнований, как чемпионат по фиджитал-спорту, помогает спортсменам из разных уголков нашей необъятной страны познакомиться с инновационным видом спорта, проявить себя в этом направлении, а также пройти весь "Путь чемпиона" и получить возможность войти в состав пула команд-победителей, представляющих Россию на предстоящем международном мультиспортивном турнире "Игры будущего", - сообщил ТАСС вице-президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Денис Диденко по итогам соревнований.

Ольга Соломатина из Томской области победила в дисциплине Just Dance и будет представлять Россию на "Играх будущего". Победители в остальных дисциплинах попали в финальный этап чемпионата, который пройдет в октябре в Казани. футбольном двоеборье победила кемеровская команда "Академия Кузбасс", в баскетбольном - команда Сибирского федерального университета из Красноярска, в хоккейном - "Бутырка" из Воронежской области. В CS:GO + лазертаг первое место заняла команда CKS4GAMERS из Алтайского края.

Фиджитал-игры проводятся в преддверии "Игр будущего", которые впервые состоятся с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.