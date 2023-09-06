Поздняков заявил, что одна из задач ОКР - вернуть мировой спорт на курс созидания

Олимпийский комитет России продолжает взаимодействовать с международными спортивными структурами, отметил Станислав Поздняков

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Одним из главных направлений деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) является приумножение традиций российского спорта. Об этом на заседании коллегии Минспорта заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

"Несмотря на все более радикальную политизацию риторики, ОКР продолжает взаимодействовать с международными спортивными структурами, используя официальные каналы для последовательного доведения до спортивных функционеров позиции о недопустимости дискриминационных подходов к нашим спортсменам, а также необходимости неукоснительного соблюдения Олимпийской хартии и международного права", - сказал Поздняков.

"Изложенное в полной мере отражает комплексный подход российской стороны о недопустимости односторонних, не имеющих правовой основы санкций, подчеркивает их губительное воздействие на целостность и нравственно-идеологическую составляющую российского спорта. Общая задача сейчас - сохранить и приумножить традиции российского спорта и максимально способствовать возвращению международных структур на курс созидания и прогресса", - добавил он.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте нынешнего года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также спортсмены из этих стран не должны быть представлены в командных видах спорта.