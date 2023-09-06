Мамедов считает, что МОК наплевал на международный спорт в ситуации с саблисткой Харлан

В июле Ольга Харлан в 1/32 финала чемпионата мира победила россиянку Анну Смирнову, но была дисквалифицирована за отказ от обязательного рукопожатия после матча, вскоре после этого FIE отменила наказание

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) наплевал на международный спорт в ситуации с украинской саблисткой Ольгой Харлан. Такое мнение на заседании коллегии Минспорта РФ высказал президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

"В фехтовании окончание поединка - это рукопожатие, - сказал Мамедов. - Когда этот инцидент произошел на чемпионате мира, то стало понятно - никаких международных правил нет, никакого международного права. Если черную карту МОК спустя сутки после этого инцидента просто отменил и заставил международную федерацию вернуть украинскую спортсмену в командные соревнования, а потом еще подарил олимпийскую лицензию, то они наплевали на весь международный спорт".

В июле украинская саблистка Ольга Харлан в 1/32 финала чемпионата мира в Милане победила выступавшую в нейтральном статусе россиянку Анну Смирнову, но была дисквалифицирована за отказ от обязательного рукопожатия после матча. Вскоре после этого МОК выступил с просьбой "деликатнее относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами", и FIE отменила наказание Харлан, которая смогла выступить в командных соревнованиях. Протест россиянки был отклонен сразу - она не была допущена к следующей стадии чемпионата. Позднее FIE после инцидента с участием Харлан и Смирновой решила отменить пункт правил об обязательном рукопожатии фехтовальщиков по окончании поединка, а МОК своим решением допустил Харлан до участия в Олимпиаде.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Международная федерация фехтования последовала рекомендациям, поэтому нейтральный статус не получили российские фехтовальщики, представляющие ЦСКА и "Динамо".