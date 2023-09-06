Матыцин: Россия должна продолжать сотрудничать с МОК и международными федерациями

Необходимо понимать, какую роль будет играть Россия в мировом спорте через 5-10 лет, подчеркнул министр

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Россия, несмотря на политическую ситуацию в мире, должна продолжать сотрудничать с Международным олимпийским комитетом (МОК) и спортивными федерациями. Об этом на заседании коллегии Минспорта РФ сообщил глава ведомства Олег Матыцин.

"Мы должны понимать, какую роль будет играть Россия в мировом спорте через 5-10 лет, строить сейчас взаимодействие с МОК и международными федерациями, - сказал Матыцин. - Нужно выстраивать перспективу и по будущим выборам, и по нашему статусу участия в соревнованиях. Следующий год - знаковый".

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.