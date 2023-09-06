В Минспорте заявили, что россияне не смогут выступить в большинстве видов спорта на Играх

Алексей Морозов считает, что российским спортсменам стоит участвовать в тех соревнованиях, куда они получили допуск

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Представители России получили допуск на международные соревнования по 26 олимпийским видам спорта из 39. Об этом на заседании коллегии Минспорта заявил заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов.

"Несмотря на санкционные ограничения в отношении российского спорта, мы оставили работающими две программы, которые у нас есть, - сказал Морозов. - Безусловно, включили в эти программы план А и план Б, решения по ним принимались еще в прошлом и позапрошлом году. Сейчас работает план Б по подготовке к Олимпийским играм 2024 года в Париже, мы понимаем, какая сейчас ситуация - в большинстве видов спорта, особенно в командных и игровых, уже не можем принять там участие. Но мы говорим о том, что там, где мы допущены, мы должны участвовать. На сегодняшний день по 26 олимпийским видам спорта из 39 есть допуск на международные соревнования".

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом спортсмены из этих стран не должны быть представлены в командных соревнованиях.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.