Суперфинал "Битвы роботов" войдет в программу "Игр будущего"

Полуфиналы и финал "Битвы роботов" пройдут в ноябре-декабре 2023 года в Москве

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Суперфинал чемпионата мира "Битва роботов" войдет в программу международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". Об этом сообщил руководитель проекта "Игры будущего" Игорь Столяров, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

6 сентября министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил, что полуфиналы и финал "Битвы роботов" пройдут в ноябре-декабре 2023 года в Москве.

"Сегодня мы заявляем о том, что логическим продолжением двух полуфиналов и финала "Битвы роботов" станет международный суперфинал в Казани в рамках "Игр будущего", - сказал Столяров. - Мы замахнулись на серьезную амбициозную цель: на очень высоком уровне сделать чемпионат мира по битве роботов. Мы покажем мировому сообществу, как в России умеют делать большие спортивные международные мероприятия в формате мега-шоу!"

Задача участников "Битвы роботов" - придумать и сконструировать робота в соответствии с требованиями регламента, а потом управлять им, чтобы выиграть в поединках. На участие в соревновании в этом году поступило более 190 заявок из 8 стран.

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.