К 2027 году на территории аэродрома Чкаловский построят Центр спортивной медицины

На объекте будет три отделения стационарной помощи

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Центр спортивной медицины построят на территории аэродрома Чкаловский к 2027 году. Об этом на заседании коллегии Минспорта заявила начальник управления спортивной медицины и цифровизации Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Татьяна Пушкина.

"На территории аэродрома Чкаловский будет построен центр спортивной медицины. 14 тыс. квадратных метров с тремя отделениями стационарной помощи. Сдача объекта - 2027 год", - сказала Пушкина.

Пушкина заявила о планах использовать отечественное фармакологическое сопровождение. "Нас также не миновали веяния современности, мы пытаемся воспринять это время как работу над ошибками. 23 учреждения задействованы в медико-биологическом обеспечении спортсменов, в 2022 году обратились за помощью 14 932 уникальных спортсмена. Многие иностранные продукты перестали соответствовать заявленным данным. Мы работаем над тем, чтобы отобрать отечественные продукты для спорта высших достижений", - добавила она.