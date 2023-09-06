Матыцин считает, что надо детально подойти к ответу на решение World Aquatics по россиянам

Международная федерация плавания запретила представителям России и Белоруссии выступать в командных видах спорта и дисциплинах

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Ответ на решение Международной федерации плавания (World Aquatics) по ограничениям россиян во время их выступлений на международных соревнованиях должен быть тщательно проработан. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

В понедельник World Aquatics объявила, что последовала мартовской рекомендации Международного олимпийского комитета допускать россиян и белорусов в нейтральном статусе. Вместе с тем организация запретила представителям обеих стран выступать в командных видах спорта и дисциплинах, из-за чего спортсмены обеих стран не смогут быть представлены в водном поло, плавательных эстафетах, синхронных прыжках в воду, дуэтах и группах в синхронном плавании.

"Решение более детализировано, больше ограничений по участию спортсменов. По одному спортсмену в дисциплине и много других аспектов. Поэтому надо более детально проработать юридические аспекты, чтобы сформулировать грамотный ответ и принять окончательное решение по участию или неучастию в соревнованиях", - сказал Матыцин.

Ближайшим крупным турниром в водных видах спорта будет чемпионат мира в феврале, который станет отборочным на Олимпийские игры.