Тренер хоккейной школы в Подольске Дмитрий Тараев погиб в зоне СВО

Ему было 26 лет

ТАСС, 6 сентября. Детский тренер Подольской хоккейной школы Дмитрий Тараев погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного хоккейного клуба "Витязь".

"Безмерная утрата, приносим свои соболезнования семье и родным. Светлая память о мужестве и добром характере нашего товарища будет жить в сердцах всегда", - говорится в заявлении.

Пресс-служба отметила, что ежегодный Открытый чемпионат городского округа Подольск будет носить имя Тараева, команды проведут сезон в траурных повязках.

Тараеву 26 лет. Он выступал на позиции нападающего.