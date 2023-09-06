6 сентября, 16:03
Военная операция на Украине

Тренер хоккейной школы в Подольске Дмитрий Тараев погиб в зоне СВО

Ему было 26 лет

ТАСС, 6 сентября. Детский тренер Подольской хоккейной школы Дмитрий Тараев погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного хоккейного клуба "Витязь".

"Безмерная утрата, приносим свои соболезнования семье и родным. Светлая память о мужестве и добром характере нашего товарища будет жить в сердцах всегда", - говорится в заявлении.

Пресс-служба отметила, что ежегодный Открытый чемпионат городского округа Подольск будет носить имя Тараева, команды проведут сезон в траурных повязках.

Тараеву 26 лет. Он выступал на позиции нападающего. 

Теги:
Военная операция на Украине
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