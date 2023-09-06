Кокорин приступит к тренировкам с футбольным клубом "Арис" 8 сентября

5 сентября россиянин перешел из итальянской "Фиорентины" в кипрский клуб на правах аренды

ТАСС, 6 сентября. Российский нападающий Александр Кокорин начнет тренировки с кипрским футбольным клубом "Арис" 8 сентября. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил главный тренер команды Алексей Шпилевский.

5 сентября итальянская "Фиорентина" сообщила, что Кокорин перешел в "Арис" на правах аренды.

"Пока еще Кокорин не прилетел на Кипр. По-моему, он должен быть завтра. 8 сентября он уже будет тренироваться с командой", - сказал Шпилевский.

Кокорину 32 года, он перешел в "Фиорентину" в январе 2021 года из московского "Спартака". Прошлый сезон нападающий провел в аренде в "Арисе", за который сыграл 30 матчей, забив 13 мячей и сделав 6 результативных передач. Вместе с командой Кокорин стал победителем национального первенства.

"Арис" в нынешнем сезоне сыграет на групповом этапе Лиги Европы. Команда с Кипра попала в квартет С с шотландским клубом "Рейнджерс", испанским "Бетисом" и чешской "Спартой".