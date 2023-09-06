Федерация дзюдо России запустила интерактивную карту залов дзюдо на территории России

Проект "50 лет ФДР - 50 залов дзюдо" был запущен в 2022 году, в его рамках в регионах России будут открыты новые объекты для занятий этим видом единоборств

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Федерация дзюдо России (ФДР) запустила на своем официальном сайте интерактивную карту спортивных залов, вошедших в проект организации "50 лет ФДР - 50 залов дзюдо". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Проект "50 лет ФДР - 50 залов дзюдо" был запущен в 2022 году. В рамках инициативы в регионах России будут открыты новые объекты для занятий этим видом единоборств.

"В настоящий момент занимающихся готовы принять уже восемь современных залов, расположившихся как в самом северо-западном, так и в самом юго-восточном регионе России. Чтобы было проще оценить масштабы проекта и его географию, Федерация дзюдо России запустила интерактивную карту, на которой по мере готовности будут отмечены все центры развития дзюдо, открытые в рамках инициативы", - сообщили в пресс-службе.

На юге основам "гибкого пути" уже сегодня можно обучиться в нескольких залах в Республике Адыгея. На северо-западе новая секция дзюдо открылась в Петрозаводске, а на Дальнем Востоке - в Хабаровске и в камчатском Елизово.

"Двумя флагманами проекта "50 лет ФДР - 50 залов дзюдо" стали Академия единоборств на федеральной территории Сириус и Дворец дзюдо в Екатеринбурге", - отметили в пресс-службе.

Сейчас в России насчитывается около 500 тыс. занимающихся дзюдо. В юбилейном для ФДР 2022 году был запущен специальный проект - "50 лет ФДР - 50 залов дзюдо", целью которого стало консолидировать усилия заинтересованных сторон для открытия 50 центров дзюдо и для адаптации имеющихся спортивных сооружений к потребностям регионов.