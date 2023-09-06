Роналду впервые за 19 лет не вошел в число номинантов на "Золотой мяч"

На приз претендуют 30 футболистов

ТАСС, 6 сентября. Португальский нападающий Криштиану Роналду впервые за 19 лет не вошел в число претендентов на приз лучшему футболисту года "Золотой мяч", который вручает французский журнал France Football. Список из 30 номинантов опубликован в профиле издания в соцсети X (ранее Twitter).

Роналду 38 лет, он является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец - лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. По ходу карьеры игрок выступал за испанский "Реал", став лучшим бомбардиром в истории клуба, английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и португальский "Спортинг". В декабре 2022 года он перешел в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

В список вошел аргентинский нападающий Лионель Месси, который является рекордсменом по победам (7) в премии. В последний раз он становился лучшим игроком года по версии французского издания в 2021 году. С августа 2023 года аргентинец выступает за американский "Интер Майами". В прошлом сезоне он играл за "Пари Сен-Жермен", с которым стал чемпионом Франции и обладателем суперкубка страны. В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира в Катаре и был признан самым ценным игроком турнира.

Полный список выглядит следующим образом: Эрлинг Холанд, Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Хулиан Альварес, Родри (все - "Манчестер Сити"), Джуд Беллингем, Винисиус, Лука Модрич (все - "Реал"), Джамал Мусиала, Гарри Кейн, Ким Мин Джэ (все - "Бавария"), Николо Барелла, Лаутаро Мартинес (оба - "Интер"), Илкай Гюндоган, Роберт Левандовский (оба - "Барселона"), Букайо Сака, Мартин Эдегор (оба - "Арсенал"), Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен (оба - "Наполи"), Килиан Мбаппе, Рандаль Коло-Муани (оба - ПСЖ), Месси ("Интер Майами"), Карим Бензема ("Аль-Иттихад"), Яссин Буну ("Севилья"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), Андре Онана ("Манчестер Юнайтед") и Мохамед Салах ("Ливерпуль").

Номинантами на приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина стали Онана, Буну, Мартинес, Эдерсон ("Манчестер Сити"), Майк Меньян ("Милан"), Брис Самба ("Ланс"), Доминик Ливакович ("Фенербахче"), Тибо Куртуа ("Реал"), Марк‑Андре Тер Штеген ("Барселона"), Арон Рэмсдейл ("Арсенал").

Церемония вручения пройдет 30 октября.

История премии "Золотой мяч"

"Золотой мяч" был учрежден главным редактором еженедельника France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского "Блэкпула" Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на "Золотой мяч" могли претендовать только европейские футболисты. С 1995 года "Золотой мяч" стал вручаться футболистам любой национальности, единственное условие - игрок должен выступать за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок.

С 2010 по 2015 год приз вручался журналом France Football совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА), с 2016 года вручается две награды - по версии издания и по версии ФИФА, награда лучшему игроку года по версии ФИФА вручалась также с 1991 по 2009 год. В прошлом году "Золотой мяч" получил Бензема.