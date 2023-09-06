Тренер "Амура" признался, что команде не хватало Хохлачева в матче КХЛ со "Спартаком"

Нападающий не принимал участия в матче в связи с договоренностью по итогам обмена

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Нападающего Александра Хохлачева не хватало "Амуру" в матче чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со "Спартаком". Об этом журналистам рассказал главный тренер хабаровского клуба Андрей Мартемьянов.

Хохлачев не принимал участия в матче, который закончился победой "Спартака" со счетом 5:3, в связи с договоренностью по итогам обмена из московского клуба в "Амур". Также сообщалось о его микротравме.

"Естественно, я об этой устной договоренности знал, мы ее выполняем, никаких вопросов нет, условия сделки были таковы. Конечно, Саши нам сегодня не хватало - он один из ключевых игроков нашей команды. К следующей игре он должен быть готов", - сказал Мартемьянов.

По словам Мартемьянова, после поражения от московского "Динамо" (1:3) тренерский штаб изменил подготовку команды к матчу со "Спартаком". "Это дало свои плоды. Команда абсолютно новая, я для них новый, они для меня. И в таких матчах проверяется, на кого я могу надеяться в решающие моменты. Пока мы еще на стадии становления, и я сказал парням, что мы должны быть крепче, уныния в глазах я не увидел", - подчеркнул он.

У Пашина хороший IQ

В третьем периоде травму получил новичок "Амура", перешедший из "Авангарда" форвард Алекс Броадхерст. "Пока точно ничего не определено по диагнозу, но травма нелегкая. Он поехал на обследование, и мы готовимся к худшему. Это наш ключевой игрок, уважаемый, скромный человек, но команда будет биться в том числе и за него", - подчеркнул Мартемьянов.

Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов сообщил, что форвард команды Шейн Принс не принял участия в матче с "Амуром" из-за микротравмы, а также рассказал об адаптации новичка Александра Пашина, забросившего первую шайбу в КХЛ. "Адаптацию он проходит нормально, понимает, что тут другой хоккей. У него все задатки, хороший IQ. Он адекватно относится ко всему и должен прогрессировать", - сказал Жамнов.

Жамнов подчеркнул, что в "Спартаке" до последнего была надежда, что удастся договориться по контракту с Хохлачевым. "Нельзя сказать, что Пашин похож именно на Хохлачева", - отметил он.

Тренер красно-белых подтвердил, что "Спартак" договорился о подписании контракта с защитником Джоуи Кином, о чем ранее ТАСС сообщил агент игрока. "Когда он присоединится к команде, я не знаю", - сказал он.

В следующем матче "Спартак" 8 сентября примет "Адмирал".