На первый матч с олимпийской командой Египта отправились 22 футболиста сборной России

Встреча пройдет 7 сентября

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сборная России в составе 22 футболистов отправилась в Египет для участия в первом товарищеском матче с местной олимпийской командой. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Состав выглядит следующим образом: вратари Станислав Агкацев ("Краснодар") и Владислав Тороп (ЦСКА); защитники: Виктор Александров ("Пари Нижний Новгород"), Андрей Лангович, Илья Вахания, Виктор Мелехин, Данила Прохин (все - "Ростов"), Даниил Хлусевич, Даниил Денисов (оба - "Спартак"), Вячеслав Литвинов ("Сочи") и Егор Погостнов ("Локомотив"); полузащитники: Дмитрий Васильев, Александр Коваленко (оба - "Зенит"), Ярослав Гладышев ("Динамо"), Никита Ермаков (ЦСКА), Кирилл Кравцов ("Сочи"), Ярослав Михайлов ("Пари НН"), Степан Оганесян ("Оренбург"), Никита Салтыков ("Крылья Советов") и Даниил Кузнецов ("Рубин"); нападающие: Тамерлан Мусаев ("Балтика") и Владислав Шитов ("Крылья Советов").

Сборная России проводит учебно-тренировочный сбор с 4 по 12 сентября. 7 и 11 сентября российские футболисты проведут два выездных матча с олимпийской сборной Египта, 12 сентября в гостях сыграют с командой Катара.