Хоккеист "Амура" Хохлачев признался, что был готов к тому, что не сыграет со "Спартаком"

Лучший бомбардир "Спартака" прошлого сезона не принимал участия в матче в связи с договоренностью по итогам обмена из московского клуба в "Амур"

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий "Амура" Александр Хохлачев был готов к тому, что не сыграет со "Спартаком" в матче чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Об этом он рассказал ТАСС.

Лучший бомбардир "Спартака" прошлого сезона не принимал участия в матче, который закончился победой хозяев со счетом 5:3, в связи с договоренностью по итогам обмена из московского клуба в "Амур". Также сообщалось о его микротравме.

"Был готов к тому, что не сыграю. Знал, что такое может произойти. Ребята бились, здорово играли, им чуть не повезло. Могли спокойно выиграть. В следующем матче должен сыграть", - сказал Хохлачев.

"Пообщался со многими игроками "Спартака", было все нормально", - добавил он.

Автор одного из голов "Спартака" Матвей Заседа рассказал ТАСС, что новость об обмене Хохлачева для команды стала неожиданной. "Мы узнали об этом в день обмена. Тогда же он со всеми попрощался, пожелал успехов и сказал, что за нами будет следить", - сказал он.

"Хохлачев большой мастер и великолепный игрок, за которым наблюдать одно наслаждение. Но на льду мы соперники", - подчеркнул Заседа.