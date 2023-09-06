Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал US Open

В 1/2 финала Медведев сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Германии Александром Зверевым

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Лидер среди россиян в мировом рейтинге Даниил Медведев победил вторую ракетку России Андрея Рублева в четвертьфинальном матче US Open. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:4 в пользу Медведева, посеянного на турнире под 3-м номером, Рублев имел 8-й номер посева. В полуфинале россиянин сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом (1-й номер посева) и представителем Германии Александром Зверевым (12).

Рублев в девятый раз дошел до четвертьфинала турнира Большого шлема, в третий раз - в этом году. Ранее на этой стадии в нынешнем сезоне он проиграл на Australian Open и на Уимблдоне сербу Новаку Джоковичу. Выход в четвертьфинал является его лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На счету спортсмена 20 побед на турнирах под эгидой организации, 5 из которых он одержал в текущем сезоне. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на US Open - 2021. В том же году в составе команды России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Рублеву 25 лет, он является восьмой ракеткой мира. На его счету 14 титулов ATP, 2 из которых он завоевал в текущем сезоне. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

US Open проходит на покрытии "хард" и завершится 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира Алькарас. Из россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Медведев (2021).