Карпин в матчах с олимпийской командой Египта проверит ближайший резерв сборной России

Первая из двух встреч в Суэце пройдет в четверг

СУЭЦ /Египет/, 7 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу проведет два матча с олимпийской командой Египта. Чтобы встречи прошли в равной борьбе, тренерский штаб российской национальной команды отобрал для участия в них игроков не старше 23 лет - именно такое возрастное ограничение накладывается на сборные, выступающие на Олимпиадах.

Обе встречи пройдут в Суэце - городе в 150 км от Каира. Первая состоится 7 сентября, вторая - 11 сентября, начало обеих игр - 19:00 мск. Первый матч в прямом эфире покажет Первый канал.

Тренерский штаб сборной России вызвал на сентябрьские сборы почти 50 игроков, которые были разделены на две группы: первая примет участие в матчах с олимпийской командой Египта, вторая, в которую вошли основные и опытные футболисты сборной, готовится к товарищеской встрече с катарцами 12 сентября. Причем одну тренировку перед вылетом в Доху команда проведет в селе Белокаменка Мурманской области, занятие будет открытым для зрителей.

Первая группа из 22 игроков прилетела в Каир в среду вечером. Вместе с ней прибыл и главный тренер сборной России Валерий Карпин - он будет руководить командой в первой игре с олимпийской сборной Египта. Из числа российских игроков особо стоит выделить полузащитника "Динамо" Ярослава Гладышева, еще одного игрока середины поля Александра Коваленко из "Зенита" и защитника "Спартака" Даниила Хлусевича. Главные потери этого состава сборной - основной нападающий "Динамо" Константин Тюкавин и один из самых талантливых молодых российских игроков Сергей Пиняев из "Локомотива". Оба не сыграют из-за травм, хотя в "Локомотиве" отметили, что состояние Пиняева позволяет ему играть в полную силу и он не жаловался на боль, о чем на неделе сообщил Карпин.

Олимпийская сборная Египта на протяжении многих лет сохраняет статус одной из сильнейших команд на африканском континенте. В 2022 и 2023 годах из 19 матчей она проиграла только 1 - 8 июля сверстникам из Марокко в финале Кубка Африки среди игроков не старше 23 лет. Все футболисты этой сборной представляли клубы египетского чемпионата. На Играх в Токио в 2021 году команда дошла до четвертьфинала, где уступила будущим победителям бразильцам (0:1). Египтяне также отобрались на Олимпиаду 2024 года в Париже.

Российские футболисты на ближайших Играх не сыграют. До сих пор неизвестно, поедет ли туда вообще какой-нибудь российский спортсмен: Международный олимпийский комитет, наказавший российский и белорусский спорт сначала санкциями, а затем - дискриминационными ограничениями, не спешит выносить окончательное решение. Несмотря на отстранение, которое уже лишило команду шансов выступить на чемпионате Европы 2024 года, сборная России продолжает использовать окна для матчей национальных сборных. "Есть поговорка - не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней, - сказал Карпин. - Мое отношение - есть конкретика. Например, в сентябре появились три игры - все, мы готовимся к ним. Что будет в октябре, не знаю".