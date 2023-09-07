Макрон выступил против политизации вопроса участия россиян на Олимпиаде в Париже

По мнению французского лидера, МОК следует принять осознанное решение по этой теме и оно должно быть "понято украинцами"

ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, не должен политизироваться.

"Эта тема не должна быть политизирована. Я хочу, чтобы олимпийские круги приняли осознанное решение, и я полностью доверяю [президенту Международного олимпийского комитета (МОК)] Томасу Баху", - сказал Макрон в интервью спортивному изданию L'Equipe.

Комментируя утверждения о влиянии властей РФ на некоторых российских спортсменов, французский лидер отметил, что МОК должен в этом разобраться и "высказать свое мнение". "Необходимо, чтобы решение комитета было понято украинцами. Я не думаю, что страна-хозяйка должна решать, что делать комитету", - сказал Макрон.

В то же время он высказал собственное мнение относительно участия российских спортсменов. "Очевидно, что на Играх в Париже не может быть российского флага", - сказал Макрон, повторив утверждения Запада о якобы совершении РФ военных преступлений на Украине и депортации детей из зоны конфликта. При этом он указал на "реальный вопрос, который предстоит решить олимпийскому миру, - какое место отвести тем российским спортсменам, которые готовились всю жизнь".

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом спортсмены из этих стран не должны быть представлены в командных соревнованиях.

Украинская сторона неоднократно обвиняла Россию в похищении детей и вывозе их в свои субъекты. Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия эвакуировала украинских детей из зоны военного конфликта и вернет их обратно, "когда условия будут безопасными". Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее также опровергла утверждения Киева о сотнях якобы принудительно вывезенных российской стороной детей с Украины, назвав их голословными. Она уточнила, что дети, которые попали из зон боевых действий в РФ, получили не только безопасность, но и все необходимое. При этом не идет речи о том, что детей удерживают в стране насильно.