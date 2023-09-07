Алькарас стал соперником Медведева по полуфиналу US Open

Испанский теннисист в трех сетах обыграл представителя Германии Александра Зверева

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл представителя Германии Александра Зверева в четвертьфинале US Open. Встреча прошла в Нью-Йорке.

Матч закончился со счетом 6:3, 6:2, 6:4 в пользу Алькараса, получившего на турнире 1-й номер посева. Зверев был посеян 12-м. В полуфинале действующий победитель турнира Алькарас встретится с россиянином Даниилом Медведевым (3-й номер посева), в четвертьфинальном матче обыгравшим своего соотечественника Андрея Рублева (8) - 6:4, 6:3, 6:4. В другом полуфинале 23-кратный победитель турниров Большого шлема серб Новак Джокович (2) сыграет с американцем Беном Шелтоном (без номера посева).

На турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Алькарас и Медведев провели три матча друг против друга, две последние встречи состоялись в 2023 году и остались за испанцем, в том числе полуфинальный матч Уимблдона. По окончании US Open Алькарас потеряет статус первой ракетки мира, рейтинг ATP вновь возглавит Джокович.

Также определилась вторая полуфинальная пара в женском одиночном разряде - белоруска Арина Соболенко (2) встретится с американкой Мэдисон Киз (17). В четвертьфинале Соболенко обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь (23), Киз - действующую победительницу Уимблдона Маркету Вондроушову из Чехии (9). После завершения турнира белоруска впервые в карьере возглавит рейтинг Женской теннисной ассоциации.

В четвертьфинале женского парного разряда россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд обыграли белоруску Викторию Азаренко и представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю - 5:7, 7:5, 6:4. В полуфинале Звонарева и Зигемунд встретятся с американкой Дженнифер Брэди и бразильянкой Луизой Стефани. Звонарева ранее дважды становилась чемпионкой US Open в парном разряде - с француженкой Натали Деши (2006) и с Зигемунд (2020).

Алькарасу 20 лет, на его счету 12 побед на турнирах под эгидой ATP, 6 из которых он одержал в текущем году. Испанец дважды побеждал на турнирах Большого шлема - на US Open (2022) и на Уимблдоне (2023). Звереву 26 лет, она располагается на 12-м месте рейтинга ATP, на его счету 20 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в финал US Open 2020 года. На Олимпийских играх в Токио он выиграл золото, победив в финале россиянина Карена Хачанова.

О турнире

US Open проходит на покрытии "хард" и завершится 10 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $65 млн. Действующими победителями в одиночном разряде являются Алькарас и Ига Свёнтек из Польши. Из россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Медведев (2021), из россиянок - Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006). С 2022 года российские теннисисты выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за ситуации на Украине.