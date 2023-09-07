Самедов назвал матч сборных России и Катара по футболу хорошим спаррингом

Встреча пройдет в Катаре 12 сентября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Матч между сборными России и Катара будет хорошим спаррингом для футболистов обеих команд. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник сборной России Александр Самедов.

"Хорошо, что сборная вообще с кем-то сыграет, хорошо, что собралась. В любом случае это хороший соперник и участник чемпионата мира, мы давно не играли. И для одной, и для другой сборной это будет хороший спарринг", - сказал Самедов.

С 4 по 12 сентября проходит учебно-тренировочный сбор команды России. Команда разделена на две группы, 12 сентября основной состав проведет на выезде матч со сборной Катара.

Другая группа сборной состоит из игроков до 23 лет и проведет два матча с олимпийской командой Египта 7 и 11 сентября. "Не думаю, что будет большая проблема сыграть с Египтом, сборная всегда собирается после долгих пауз, ничего страшного в этом нет. В любом случае все опытные ребята", - также добавил собеседник агентства.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела пять товарищеских матчей - против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).