Кириленко назвал яркой победу сборной Литвы над командой США на Кубке мира по баскетболу

Литовская команда всегда хорошо играла в баскетбол, отметил Андрей Кириленко

ХАБАРОВСК, 7 сентября. /ТАСС/. Победа сборной Литвы по баскетболу над командой США в матче второго группового этапа Кубка мира является ярким достижением. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

"Не думаю, что выход в четвертьфинал является выдающимся достижением для сборной Литвы, потому что литовская команда всегда хорошо играла в баскетбол. Из самого яркого - то, что эта команда обыграла американскую сборную, которая считалась фаворитом. Жаль, что в полуфинал выйти не смогли. Что им помешало достичь более высокого результата? Ничего, это спорт, лотерея, одна игра, которая, к сожалению для Литвы, сложилась неудачно", - сказал Кириленко.

3 сентября сборная Литвы со счетом 110:104 обыграла команду США в заключительном матче второго группового этапа Кубка мира. В четвертьфинале литовцы уступили сборной Сербии (68:87). Американцы дошли до полуфинала, в котором сыграют с командой Германии.

После поражения от сербов команда Литвы вылетела в классификационный раунд турнира: в первом матче плей-офф за 5-8 места литовцы 7 сентября сыграют против сборной Словении. Полуфиналы Кубка мира пройдут 8 сентября, в первом сыграют сборные Сербии и Канады, во втором - команды США и Германии. Финал состоится 10 сентября в Маниле.

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола временно отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Команды были исключены из числа участников квалификационного турнира к Кубку мира.